La fidanzata di Rugani: "Non abbiamo idea di come sia avvenuto il contagio"

Michela Persico, fidanzata del difensore della Juventus Daniele Rugani risultato positivo al COVID-19, ha parlato così nell'intervista rilasciata a Il Corriere della Sera:

Quattro giorni fa Daniele ha accusato tre linee blande di febbre: aveva 37,5. Ha chiesto di farsi controllare e, il giorno dopo, il test è risultato positivo, ma lui già non aveva più la febbre, né ha o ha avuto tosse o altro. Perciò non ce lo aspettavamo. Come è avvenuto il contagio? Non ne abbiamo la più pallida idea. Io sono qui a casa nostra a Torino, da sola, e Daniele alla Continassa, nel ritiro della Juve. Dal momento in cui ha visto la febbre, ha deciso, con grande senso di responsabilità, di restare in isolamento per tutelare me, la squadra e le persone con le quali sarebbe potuto venire in contatto. Ci sentiamo e videochiamiamo spesso, lo sento abbastanza tranquillo. Sta bene ed è senza sintomi. Anche altri suoi colleghi, senza sintomi e che non hanno fatto il tampone, hanno scelto di stare alla Continassa, per evitare i contatti con le famiglie. Sia io che Daniele eravamo in isolamento volontario da una settimana, pur stando benissimo, uscendo solo per sue necessità lavorative o per commissioni necessarie. Lui ha giocato le sue partite, anche domenica, come stabilito, ma ha seguito tutte le precauzioni prescritte