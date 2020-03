La Uefa ha ufficializzato lo stop di Champions, Europa League e Youth League. Martedì 17 marzo la decisione sullo slittamento di Euro 2020. Si ferma anche il calcio in Inghilterra.

di Redazione Fox Sports - 13/03/2020 11:08 | aggiornato 13/03/2020 12:15

AGGIORNAMENTO del 13/03 alle ore 12.09 - Si ferma ufficialmente anche la Premier League e tutto il calcio in Inghilterra almeno fino al 4 aprile: questa la notizia dell'ultima ora. Il CEO della Premier League, Richard Masters, ha dichiarato:

Prima di tutto ci auguriamo che Mikel Arteta, Callum Hudson-Odoi e tutti le altre persone affette da COVID-19 recuperino presto. In questa situazione che non ha precedenti, stiamo lavorando con i club, il Governo, l'FA e la EFL per assicurare la salute di tutti

The Premier League, FA, EFL and WSL have collectively agreed to postpone the professional game in England



Full statement: https://t.co/XcDyzBp4Ol pic.twitter.com/cmYjoY3LRR — Premier League (@premierleague) March 13, 2020

Ora è ufficiale: la Uefa ha sospeso Champions League, Europa League e Youth League rinviando tutte le partite a data da destinarsi. Martedì 17 marzo si decideranno invece le sorti di Euro 2020 che corre spedito verso lo slittamento al 2021. Ufficiale anche la sospensione in Francia di Ligue 1 e Ligue 2 "fino a nuovo ordine", mentre la Bundesliga ha confermato che la 26ª giornata in programma questo weekend si disputerà a porte chiuse. Poi però la stagione potrebbe essere fermata fino al 2 aprile, come richiesto dalla Federcalcio tedesca. Intanto in Inghilterra, dopo la positività del manager dell'Arsenal Mikel Arteta e del giocatore del Chelsea Callum Hudson-Odoi, l'Everton ha fatto sapere che squadra e staff si sono messi in auto-isolamento dopo che un giocatore ha avvertito i sintomi del Covid-19.