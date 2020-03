Il norvegese e il tedesco sono i due nomi caldissimi per il ruolo di centravanti bianconero della prossima stagione: addio a Higuain?

di Massimiliano Rincione - 13/03/2020 15:54 | aggiornato 13/03/2020 15:59

Il prossimo centravanti della Juventus potrebbe concretamente arrivare dalla Bundesliga. Sì perché, stando a quanto rivelato da Tuttosport, sarebbero Erling-Braut Haaland e Timo Werner gli obiettivi numero uno di Fabio Paratici per dare nuova linfa ad un reparto che necessità di un centravanti di ruolo affidabile e dotato di senso del gol. Il Gonzalo Higuain visto sinora, d'altronde, ha sì il grosso merito di lavorare in maniera ottimale di sacrificio - un po' come faceva Karim Benzema qualche anno fa - per aprire spazi a Cristiano Ronaldo, ma sta faticando enormemente in zona gol trovandosi il più delle volte costretto a far manovra sulla trequarti. La carta d'identità, poi, recita 32 anni, ragion per cui è verosimile aspettarsi una sua sostituzione già a partire dalla prossima sessione di calciomercato estiva.

Analizzando nel dettaglio le candidature, Erling-Braut Haaland è probabilmente il preferito non solo della Juventus, ma di tutta Europa: d'altronde avere delle statistiche del genere a soli 19 anni non può che far gridare all'etichetta di predestinato. Dall'arrivo al Borussia Dortmund nel calciomercato invernale scorso, sono già stati 12 i gol e 2 gli assist in 11 presenze tra Bundesliga, Coppa di Germania e Champions League. A ciò vanno poi aggiunti quelli messi a referto nella prima parte di stagione con il Salisburgo, e che recitano 28 gol in 22 presenze tra Bundesliga austriaca, Coppa d'Austria e Champions.

Per quanto riguarda Timo Werner, invece, non c'è poi bisogno di grosse presentazioni: parliamo, infatti, dell'attaccante copertina - nonché trascinatore - del Red Bull Lipsia. Il centravanti della nazionale tedesca è ormai una certezza del panorama calcistico teutonico. In stagione sono già 27 i gol e 12 gli assist tra Champions, Bundes e Coppa di Germania, con le statistiche complessive col Lipsia che recitano 88 gol in sole 150 presenze: una media di 1,70 gol a partita o giù di lì, insomma. Per lui, però, gli interessamenti si sprecano già da anni, con Inter, Barcellona e sopratutto Bayern Monaco da tempo sulle tracce dell'ex talentino delle giovanili dello Stoccarda.

Timo Werner, in foto, è uno dei candidati forti come possibile prossimo centravanti di Juventus e Inter.

Calciomercato Juventus: quanto costano Haaland e Werner?

Parlando nello specifico di costi, va detto come Haaland possa essere acquistato mediante il pagamento di una clausola rescissoria relativamente bassa, ma che si attiverà soltanto nel 2021. I milioni di euro necessari a liberarlo saranno 75, che comunque rappresentano un investimento in linea con gli standard di mercato attuali se non addirittura leggermente sotto la media. Per Werner, invece, la clausola valida fino al 30 aprile parla chiaro: servono 60 milioni di euro per strapparlo al club di proprietà della Red Bull.