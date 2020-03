Qualcuno si è offeso per quello che ho detto? Ma pensate alle cose serie e a quell che stiamo passando, non capisco dove stia lo sfottò alla Juve. Non ho detto che devono farla vincere per forza, concentratevi sullo stare a casa e fermare il virus invece di infangare il mio nome. 30 minuti di diretta diventano un'infamia senza motivo.

Oggi è arrivato il commento sulla questione del diretto interessato, che ha fatto un post sul suo profilo di Instagram per porre fine alle polemiche e chiedere all'opinione pubblica di concentrarsi sui tanti problemi che per ora stanno affliggendo l'Italia.

La frase non è stata ovviamente apprezzata ma nella serata di ieri è arrivata anche una nota ufficiale da parte della sua società che si è dissociata dalle dichiarazioni di Balotelli , chiarendo che la sua posizione non è riconducibile alla visione del club.

L'attaccante del Brescia pochi giorni fa è stato protagonista di una diretta Instagram con un amico in cui, parlando del campionato fatto dalla Lazio, ha detto scherzosamente che la Juventus è stata lasciata tornare al primo posto in classifica prima dello stop della Serie A.

Nonostante il caos legato ai tantissimi contagi da Coronavirus che sta toccando (e fermando) persino il mondo dello sport, il calcio italiano riesce comunque a trovare il tempo per qualche polemica vecchio stile. In questo caso il protagonista è Mario Balotelli .

