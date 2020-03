Nella lotta per il titolo, ma a WrestleMania sarà Rhea Ripley vs Charlotte Flair.

di Redazione Fox Sports - 12/03/2020 10:44 | aggiornato 12/03/2020 12:49

Accattivante, tra le Superstar WWE maggiormente in rampa di lancio, apprezzata anche dalle colleghe più famose. Questa è Bianca Belair, la donna che sta provando a lottare per il titolo femminile di NXT, che verrà difeso a WrestleMania da Rhea Ripley contro Charlotte Flair, la regina del ring.

Bayley ha dato la sua “benedizione” definendola già pronta per il Main Roster e parlando di Belair come di un'atleta completa e Bianca ringrazia.

Trovo molto bello che le mie colleghe dicano questo di me. È molto bello confrontarmi con una pluricampionessa come Charlotte Flair. Lei, Sasha Banks, Bayley e Becky Lynch sono le Four Horsewomen che hanno dato una svolta al wrestling femminile. Loro erano nella mia posizione attuale qualche anno fa e questo mi riempie di orgoglio.

Bianca Belair a FOXSports.it: "Noi di NXT siamo dove meritiamo"

Sposata con l'atleta Montez Ford, membro degli Street Profits (attuali campioni di coppia di Raw), Bianca è all'interno della lotta per il titolo di NXT, anche se il “dream match” di WrestleMania sarà fra Rhea Ripley e Charlotte Flair, senza terzi incomodi.

È sicuramente una grande vetrina per il nostro roster, così come il fatto che ora NXT sia un programma televisivo. Non siamo un territorio di sviluppo, facciamo grandi match e abbiamo fantastiche storyline. La nostra campionessa in uno dei match di maggiore cartello a WrestleMania 36 ci esalta, stiamo dove meritiamo di essere e tutto questo è fantastico per tutte noi donne di NXT. C'è grande talento e ogni sfida è sempre emozionante nel nostro roster.

Bianca è quel personaggio che nel gergo del wrestling viene definito “natural born heel”, una “cattiva naturale”, anche se lei non si sbilancia sul ruolo preferito all'interno del personaggio:

Quando vado lì fuori in mezzo alla gente mi sento solo Bianca Belair, non mi interessa molto essere amata o odiata, l'importante è suscitare una reazione. Sicuramente essere heel mi mette a mio agio, ma non ho una preferenza spiccata, voglio essere solo me stessa.

E ci riesce, perché con questa personalità il futuro in WWE è tutto suo.