Si tratta del secondo caso in Serie A dopo Daniele Rugani. "Sto bene, non preoccupatevi", ha scritto l'attaccante dei blucerchiati su Twitter.

di Redazione Fox Sports - 12/03/2020 15:20 | aggiornato 12/03/2020 16:24

"L'U.C. Sampdoria informa che il calciatore Manolo Gabbiadini è risultato positivo al Coronavirus-COVID-19, ha qualche linea di febbre, ma sta bene. La società sta attivando in queste ore tutte le procedure di isolamento previste dalla normativa". Questo il comunicato ufficiale pubblicato dalla Sampdoria. Si tratta quindi del secondo caso in Serie A dopo quello del difensore della Juventus Daniele Rugani, che aveva presentato anche lui qualche linea di febbre ma che è ora in buone condizioni. A seguito della notizia della positività di Gabbiadini, il Verona - ultimo avversario dei blucerchiati - ha sospeso ogni attività agonistica programmata sino a nuova comunicazione. E intanto dall'Inghilterra arriva la notizia che tre giocatori del Leicester, di cui non sono stati resi noti i nomi, sono in autoisolamento perché presentano sintomi da Coronavirus-COVID-19.

Sampdoria, Gabbiadini: "Sto bene, non preoccupatevi"

Su Twitter Gabbiadini ha scritto:

Sono risultato positivo anche io al Coronavirus. Voglio ringraziare tutti quelli che mi hanno scritto, mi sono arrivati già tantissimi messaggi. Ci tengo comunque a dirvi che sto bene, quindi non preoccupatevi. Seguite tutti le norme, restate a casa e tutto si risolverà