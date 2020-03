Il difensore della Juventus, Daniele Rugani, è il primo calciatore della Serire A risultato positivo al COVID-19. Il club bianconero ha attivato in queste ore tutte le procedure di isolamento previste dalla normativa, compreso il censimento di quanti hanno avuto contatti con lui. Tra questi ci sono anche i giocatori dell'Inter che hanno affrontato i Sarri boys domenica sera nel recupero della 26esima giornata di Serie A. Motivo per cui il club nerazzurro ha annunciato immediatamente la sospensione dell'attività agonistica. Di seguito il comunicato ufficiale pubblicato dalla società:

