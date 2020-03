Il giocatore dei Phoenix Suns era in diretta streaming quando è arrivato l'annuncio della Lega: torneo bloccato per l'emergenza Coronavirus.

12/03/2020

Il mondo dello sport americano è stato sconvolto per la prima volta stanotte dall'inizio dell'emergenza mondiale legata al Coronavirus: la notizia di Rudy Gobert risultato positivo al test ha convinto l'NBA a sospendere immediatamente il torneo oltre che ad evacuare l'arena in cui si stava per disputare la partita fra Utah Jaxx e Oklahoma City Thunder.

La decisione è stata repentina e sotto certi versi sorprendente perché si tratta della più grande Lega sportiva al mondo che si blocca bypassando totalmente le ipotesi di giocare a porte chiuse che erano state discusse nelle ore precedenti.

Lo sgomento per questa decisione però non ha colpito soltanto tifosi e appassionati dell'NBA ma anche qualche giocatore. È il caso di Devin Booker che ha scoperto della sospensione non mentre era in campo ma durante una partita ai videogiochi.

Booker ha scoperto la sospensione dell'NBA mentre era in streaming su Twitch

Il talento dei Phoenix Suns era infatti impegnato a trasmettere una partita dell'appena uscito "Call of Duty: Warzone" sulla nota piattaforma streaming Twitch. Proprio mentre stava giocando, un suo amico è entrato nella stanza facendogli leggere la notizia sul suo telefono.

Devin Booker finding out during his Twitch stream that the NBA season has been suspended. pic.twitter.com/AI4zGfKgI0 — Kellan Olson (@KellanOlson) March 12, 2020

Booker è letteralmente rimasto a bocca aperta mentre la notizia veniva commentata dai suoi compagni di stream. Man mano che le notizie cominciavano a circolare, il 23enne ha deciso di sospendere la partita.