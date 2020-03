Manchester City, Mendy in quarantena per paura del Coronavirus

Il club sa che un familiare di uno dei giocatori è in ospedale con problemi respiratori, si attende di conoscere l'esito dell'esame e nel frattempo il calciatore rimarrà in isolamento per precauzione.

Il Manchester City ha confermato ufficialmente che Benjamin Mendy, la cui identità non era stata inizialmente ancora svelata al momento dell'ammissione, si trova in quarantena per paura del contagio da Coronavirus.

