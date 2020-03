DisneyPlus in offerta a tempo limitato per 1 anno a 59,99 euro. Offerta valida sino al 23 marzo 2020.

L'Atletico Madrid ha battuto 3-2 ai supplementari il Liverpool ad Anfield nel ritorno degli ottavi di Champions League (1-0 per i Colchoneros all'andata) e si è così conquistato l'accesso ai quarti. Dopo la partita ha parlato così il manager dei Reds Jurgen Klopp:

Abbiamo creato molti più pericoli all'Atletico rispetto all'andata, ma il 2-0 lo abbiamo segnato troppo tardi. Sinceramente non capisco come possa l'Atletico Madrid giocare questo tipo di calcio con i giocatori che ha in rosa. Quando vedo gente come Koke, Saúl e Llorente, credo possano giocare un calcio differente e non restare solo nella propria metà campo giocando in contropiede