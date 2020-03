Il mondo dello sport sconvolto dalla pandemia di Covid-19.

di Redazione Fox Sports - 12/03/2020 17:47 | aggiornato 12/03/2020 17:52

Eventi cancellati in serie, atleti che risultano positivi, una situazione drammatica che si allarga a macchia d'olio. Inevitabilmente anche lo sport si sta trovando a fronteggiare l'emergenza Coronavirus. Notizie dell'ultima ora sono i rinvii della gare di Champions League Juventus-Lione (i bianconeri sono in quarantena dopo la positività di Daniele Rugani) e Real Madrid-Manchester City (i Blancos sono in quarantena dopo la positività di un giocatore della squadra di basket), match validi per il ritorno degli ottavi di Champions League che erano in programma la prossima settimana.

Si ferma poi per 30 giorni la Major League Soccer, mentre in Olanda l'Eredivisie ha annunciato lo stop fino al 31 marzo. Dal calcio alla Formula 1, con il GP d'Australia inevitabilmente verso la cancellazione dopo la positività al Covid-19 di un membro del team McLaren. Per quanto riguarda il tennis, invece, è ufficiale lo stop fino al 26 aprile: cancellati dunque Indian Wells, i Masters 1000 di Miami e Montecarlo, i tornei di Houston, Marrakech, Barcellona e Budapest (gli Internazionali d'Italia sonno in programma a Roma dal 10 maggio, per ora quindi sono "salvi"). Chiudiamo col ciclismo, con il rinvio dell'edizione numero 100 della Vuelta (fissata originariamente dal 23 al 29 marzo) che potrebbe essere riprogrammata in un'altra data.