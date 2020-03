Una volta resa nota la positività al Covid-19 del difensore della Juventus Daniele Rugani, il giocatore in primis ha tranquillizzato tutti sui social scrivendo:

Avrete letto la notizia e per questo ci tengo a tranquillizzare tutti coloro che si stanno preoccupando per me, sto bene. Invito tutti a rispettare le regole, perché questo virus non fa distinzioni! Facciamolo per noi stessi, per i nostri cari e per chi ci circonda