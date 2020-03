Prevista sequenza di controlli per valutare condizioni.

di Redazione Fox Sports - 12/03/2020 11:40 | aggiornato 12/03/2020 11:44

La notizia della positività del primo calciatore di Serie A al Coronavirus era un qualcosa praticamente di inevitabile. Daniele Rugani ha avuto la sfortuna di essere stato il "prescelto" a risultare contagiato dal Covid-19 e la news, oltre a mettere in allarme ancora di più tutto il mondo del calcio, ha anche imposto delle misure restrittive per il giocatore, per la Juventus e così via.

Per quanto riguarda il club bianconero, adesso tutta la squadra è in quarantena al J Hotel, la struttura adiacente al centro sportivo. Tutti dovranno sottoporsi al tampone, compreso ovviamente lo staff e tutti coloro che hanno lavorato a stretto contatto con i calciatori bianconeri, con obbligo di quarantena per chiunque abbia avuto - come si legge su Gazzetta.it "un contatto ravvicinato per un tempo superiore a 15 minuti".

Juventus in quarantena: il programma dei bianconeri

Il periodo di incubazione medio del virus è di 5,2 giorni, all'interno di una forbice tra i 2 e gli 11. Per questo motivo ai giocatori della Juventus sarà fatto poi un nuovo tampone tra 4-5 giorni. A livello agonistico, tutto questo comporterà ovviamente delle ripercussioni per la squadra bianconera.

Ammesso che non ci siano altri casi positivi, la Juve tornerà ad allenarsi non prima del 25 marzo e la stessa situazione la sta vivendo anche l'Inter. Per quanto riguarda la partita di Champions League in programma martedì 17 marzo, è escluso che possa essere giocata e sarà rinviata. Molto complicato anche che tutto possa essere risolto per il 4-5 aprile, quando in teoria dovrebbe ripartire il campionato. In teoria.