di Daniele Minuti - 12/03/2020 10:52 | aggiornato 12/03/2020 11:05

Sono ore di preoccupazione in casa Juventus, dopo l'annuncio arrivato nella serata di ieri della positività di Daniele Rugani al Coronavirus. Tutta la squadra bianconera è ora in isolamento come da protocollo, compreso Cristiano Ronaldo che però non si trova a Torino insieme ai suoi compagni.

Il 5 volte vincitore del Pallone d'Oro si trova attualmente in Portogallo: si era recato in terra natia all'inizio della settimana insieme a tutta la sua famiglia per trovare la madre Dolores, colpita pochi giorni fa da un ictus e che fortunatamente sta recuperando.

Dopo essere stato a Funchal, Cristiano Ronaldo ha ricevuto la notizia sulla diagnosi del suo compagno di squadra e ha così deciso di iniziare il periodo di quarantena rimanendo nel suo paese d'origine senza tornare a Torino finché la situazione non sarà chiarita.

Il portoghese aveva ottenuto il permesso di non partecipare all'allenamento della squadra tenuto martedì e aveva già scelto di non rientrare in Italia fino al termine dell'emergenza sanitaria. Ora però sarà costretto a rimanere lì fino a che i test non escluderanno un contagio vista la vicinanza a Rugani in questi giorni.

Tutto succede a poco meno di una settimana dalla partita casalinga contro il Lione, valida per il ritorno degli ottavi di Champions League e che al momento non è stata ancora rinviata o sospesa. Appare però difficile che l'UEFA non prenda posizione visto che l'intera rosa bianconera dovrà rimanere isolata per i prossimi 14 giorni, rendendo impossibile giocare l'incontro con i francesi che varrebbe l'accesso ai quarti di finale.