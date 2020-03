Gasperini: "In Lombardia organizzati, cosa accadrebbe a Roma o Napoli?"

L'allenatore dell'Atalanta Gian Piero Gasperini ha rilasciato un'intervista a Il Corriere dello Sport in cui ha parlato della qualificazione ai quarti di Champions League e ovviamente dell'emergenza Coronavirus:

Per quel che ci riguarda, nel giro di poche ore siamo passati dalla gioia per aver realizzato una grande impresa alla consapevolezza di vivere qualcosa di inimmaginabile. Sento soltanto le sirene delle ambulanze. State a casa, state in famiglia, non uscite. E da queste parti, in Lombardia, siamo sufficientemente organizzati, pur se in difficoltà. Mi chiedo cosa potrebbe accadere a Roma, a Napoli... Le abitudini sono importanti, e non solo per noi italiani la visione di una partita, una parentesi di leggerezza, può risultare addirittura terapeutica. Hanno voluto dare un segnale forte, bah... Bisognava andare avanti con le porte chiuse, io la penso così