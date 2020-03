ìlla luce dei recenti sviluppi nella diffusione del Covid 19 in Europa e le modifiche nell’analisi dell’OMS, l’UEFA oggi ha invitato i rappresentati delle sue 55 associazioni, insieme ai comitati dei club europei e delle leghe europee e un rappresentante della FIFPro, a partecipare a degli incontri in videoconferenza martedì 17 marzo per discutere della risposta del calcio europeo alla diffusione (del virus, ndr). Le discussioni riguarderanno tutte le competizioni nazionali ed europee, Euro 2020 compreso. Ulteriori comunicazioni saranno diffuse dopo questi incontri

E per quanto riguarda Champions League ed Europa League? Anche qui la decisione della Uefa lascia quantomeno perplessi visto in un comunicato ufficiale è stato annunciato che si deciderà il da farsi martedì 17 marzo. Stasera, quindi a eccezione di Inter-Getafe e Siviglia-Roma, si giocherà incredibilmente l'Europa League. Di seguito il comunicato ufficiale della Uefa:

Ad oggi sembra che nessuna federazione nazionale abbia chiesto di rinviare il torneo, ma la situazione è in continuo peggioramento ed è impossibile ignorare quanto stia accadendo in tutto il mondo.

Non c'è motivo di cambiare nulla nel calendario. L'Uefa è in contatto con le autorità locali e internazionali competenti in merito al Coronavirus e al suo sviluppo

DisneyPlus in offerta a tempo limitato per 1 anno a 59,99 euro. Offerta valida sino al 23 marzo 2020.

Questo sito internet utilizza cookie tecnici e di profilazione, anche di terze parti, per migliorare la tua esperienza di navigazione, analizzare l’utilizzo del sito e per proporti pubblicità in linea con le tue preferenze. Puoi saperne di più o per negare il consenso ad alcuni a tutti i cookie clicca qui Informativa sui Cookies. Chiudendo questo banner, cliccando in seguito o continuando a utilizzare il sito, acconsenti all’utilizzo dei predetti cookie.

OK