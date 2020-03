Anche l'NBA si arrende momentaneamente al Coronavirus. Dopo la decisione di giocare le prime partite a porte chiuse, si è deciso di sospendere ufficialmente la stagione. L'annuncio ufficiale è arrivato dopo che il giocatore degli Utah Jazz, Rudy Gobert, è risultato positivo al COVID-19. L'esito del test preliminare a cui si è sottoposto il centro francese, che aveva accusato sintomi influenzali così come il compagno di squadra Emmanuel Mudiay, è stato reso noto poco prima dell'inizio della partita tra gli Utah Jazz e gli Oklahoma City Thunder che era in programma nella notte italiana alla Chesapeake Energy Arena.

Il match è stato ovviamente subito annullato. Gobert, che è in buone condizioni e pare fosse anche pronto per giocare, non era nell'impianto ma attualmente - riporta ESPN - tutti i giocatori degli Utah Jazz e degli Oklahoma City Thunder sono stati messi in quarantena all'interno Chesapeake Energy Arena. Da segnalare come proprio Rudy Gobert, appena due giorni fa, sbeffeggiasse in conferenza stampa le norme di sicurezza anti-Coronavirus toccando qualsiasi oggetto avesse nelle vicinanze.

Just a couple of days ago Rudy Gobert touched all the mics at his press conference as a joke. He now has the coronavirus and the NBA Season is suspended



pic.twitter.com/QyqObs56SP