Il presidente del governo regionale di Madeira parla di CR7: "La situazione è stata tenuta sotto controllo, sono tutti asintomatici".

di Redazione Fox Sports - 12/03/2020 19:16 | aggiornato 12/03/2020 19:19

Sono ore di preoccupazione per tutto lo staff della Juventus, dopo l'annuncio della positività di Rugani al Coronavirus di ieri sera, con tutti i suoi compagni che sono attualmente in isolamento attendendo la possibilità di una nuova analisi compreso Cristiano Ronaldo.

Il portoghese al momento si trova in patria e non tornerà in Italia finché la situazione non sarà tranquilla, rimanendo lì in isolamento con la famiglia. Intanto però si pensa alle condizioni della madre Dolores, colpita da un malore la scorsa settimana.

La speranza è che non ci sia stato un contagio non solo per Cristiano Ronaldo ma anche per sua madre, ipotesi che però è stata totalmente esclusa ai microfoni di Record da Miguel Albuquerque, il presidente del governo regionale di Madeira.