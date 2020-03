Sono attesi a stretto giro di posta nuovi aggiornamenti per rendere ufficiale questo provvedimento, che si allinea così con tutto ciò che sta accadendo in tutto il mondo nelle ultime ore.

Come riportato da Marca, anche la Uefa ha deciso di adottare provvedimenti. Manca ancora l'ufficialità, ma pure la Champions League e l'Europa League saranno sospese a breve. Questa sera si sarebbero dovute giocare le partite valide per l'andata dei sedicesimi della seconda competizione europea, ma la pandemia coronavirus - scrivono in Spagna - ne causerà la sospensione.

