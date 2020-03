Scherzo di pessimo gusto dell'attaccante ad Anfield che finge di tossire contro i cronisti dopo la fine della partita.

di Daniele Minuti - 12/03/2020 09:19 | aggiornato 12/03/2020 09:24

Nonostante la grande apprensione del mondo dello sport per la questione Coronavirus, la serata di ieri è stata comunque speciale per i tifosi dell'Atletico Madrid: i Colchoneros sono stati capaci di eliminare i campioni in carica del Liverpool agli ottavi di finale di Champions League vincendo ad Anfield per 3-2.

Un'impresa quella della squadra di Simeone arrivata ai tempi supplementari grazie alla doppietta di Llorente e al gol decisivo di Morata, che permette agli spagnoli di andare ai quarti di finale anche se ormai c'è incertezza sul come terminerà il torneo in corso.

Di certo però c'è stato qualcuno che ha mostrato pochissima sensibilità sul caso e quel qualcuno è Diego Costa che dopo il fischio finale di Atletico Madrid-Liverpool si è reso protagonista di uno scherzo di pessimo gusto nei corridoi di Anfield.

L'attaccante dell'Atletico Madrid, sostituito da Simeone in partita e per nulla contento del cambio, è stato ripreso dalle telecamere di El Chiringuito mentre fingeva di tossire scherzosamente contro i giornalisti ammassati nei corridoi dello stadio.

E visto che i coglioni vanno sempre in coppia, pure Diego Costa al termine della partita non trova di meglio da fare che tossire per gioco sui giornalisti. Ed a Madrid c'è un grosso focolaio di #coronavirus. Auguri. #coronavirusitalia pic.twitter.com/wRVhAlJtml — Leo (@leob1one) March 12, 2020

La scena ha lasciato sgomenti i giornalisti presenti nello studio per la trasmissione sportiva, sorpresi dalla mancanza di tatto di Diego Costa in un momento così delicato. Proprio nel giorno in cui l'NBA, forse la Lega sportiva più importante del mondo, ha deciso di fermarsi per la paura dei contagi.