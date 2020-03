DisneyPlus in offerta a tempo limitato per 1 anno a 59,99 euro. Offerta valida sino al 23 marzo 2020.

Mario Balotelli finisce ancora una volta nel bel mezzo di una polemica: l'attaccante ha rilasciato dichiarazioni polemiche sulla Juventus durante una diretta Instagram con il suo amico Damiano Coccia, detto "Er Faina".

La Lazio è forte ma prima di fermare il campionato dovevano far tornare avanti la Juventus. Il campionato? Spero non si riprenda, è giusto non assegnare lo Scudetto e non far retrocedere nessuno.