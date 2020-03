Liverpool, Klopp: "Non capisco come l'Atletico possa giocare così..."

È importante quanto gli altri, come Savic, Lodi, Felipe, Joao Félix. Ma so che abbiamo un portiere che è il migliore al mondo, così come il Barcellona ha Messi

Sono molto contento per i giocatori e per il club. È stata una partita che entrerà nella storia, giocata contro uno straordinario avversario e con un'intensità pazzesca. Lo stadio era meraviglioso, siamo stati bravi a mantenere la calma e a rispettare il nostro piano partita. Grazie allo sforzo di tutti ce l'abbiamo fatta. Llorente ha dato la scossa, sono felicissimo. Sembra facile, ma vincere non lo è mai. Nel calcio è importante capire quali difficoltà possa avere l'avversario e farle emergere. Loro sono andati sul 2-0 ma noi non abbiamo mollato, siamo rimasti lì e l'abbiamo ripresa. Questa notte è straordinaria

L'Atletico Madrid ha superato 3-2 ai supplementari il Liverpool in quel di Anfield nel ritorno degli ottavi di Champions League (1-0 per i Colchoneros all'andata) e si è così conquistato l'accesso ai quarti. Dopo la partita ha parlato così il tecnico dei Colchoneros Diego Pablo Simeone:

