Mikel e tutta la squadra, giocatori e staff, saranno pienamente supportati. Ovviamente il pieno recupero di Mikel è la priorità per tutti noi. È chiaro che non saremo in grado di giocare alcuni incontri fissati nelle prossime settimane. Stiamo lavorando per rintracciare tutte le altre persone che hanno recentemente avuto stretti contatti con Mikel

Mi dispiace per la situazione. Ho fatto il test dopo essermi sentito poco bene. Tornerò a lavorare non appena mi sarà permesso

Il nostro centro di formazione London Colney è stato chiuso dopo che l'allenatore Mikel Arteta è risultato positivo al COVID-19. Chi di recente ha avuto contatti stretti con Mikel si autoisolerà in linea con le linee guida stabilita dal Governo. Ci aspettiamo che chi non ha avuto stretti contatti con Mikel torni al lavoro nei prossimi giorni. I nostri centri di formazione saranno igienizzati e tutto funzionerà normalmente

DisneyPlus in offerta a tempo limitato per 1 anno a 59,99 euro. Offerta valida sino al 23 marzo 2020.

Il manager dei Gunners è risultato positivo al tampone effettuato nella serata odierna: "Tornerò in campo il prima possibile". Si tratta del primo caso in Premier League.

Questo sito internet utilizza cookie tecnici e di profilazione, anche di terze parti, per migliorare la tua esperienza di navigazione, analizzare l’utilizzo del sito e per proporti pubblicità in linea con le tue preferenze. Puoi saperne di più o per negare il consenso ad alcuni a tutti i cookie clicca qui Informativa sui Cookies. Chiudendo questo banner, cliccando in seguito o continuando a utilizzare il sito, acconsenti all’utilizzo dei predetti cookie.

OK