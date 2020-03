Antonee Robinson è stato a un passo dal diventare un giocatore del Milan durante il calciomercato di gennaio ma stando alla rivelazione fatta oggi dal giocatore, il trasferimento è saltato per via di un suo problema al cuore.

Il terzino non gioca da circa due mesi e oggi ha rilasciato delle dichiarazioni che spiegano il perché: quando ha svolto i controlli medici per passare al Milan, lo staff sanitario rossonero ha notato qualcosa che non andava.

🗣️ We can now provide the following update on behalf of @Antonee_Jedi



💙 Best wishes to Jedi during his treatment from all at Wigan Athletic.#wafc 🔵⚪️💚 pic.twitter.com/fMBFkPogGP