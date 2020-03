L'agente di Rangnick: "Per ora il Milan non è nei suoi piani"

Una chiusura che si aggiunge alle indiscrezioni di Sky Sport Germania che vedevano allontanarsi l'allenatore dalla panchina rossonera. Una beffa per Gazidis che puntava molto sull'ex Lipsia per il futuro.

Gazidis e Rangnick si conoscono da anni e parlano spesso, ma non ci sono piani di lavorare insieme ora. Per adesso ci sono altre priorità.

Il procuratore dell'ex tecnico del Lipsia smentisce il passaggio in rossonero: "Lui e Gazidis si conoscono ma ora non è la priorità".

