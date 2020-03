DisneyPlus in offerta a tempo limitato per 1 anno a 59,99 euro. Offerta valida sino al 23 marzo 2020.

Da rivelazione a delusione, il passo è stato fin troppo breve per il Tottenham. Finalista della passata edizione della Champions League e oggi già eliminata agli ottavi di finale. Lo 0-4 impietoso subito nel doppio confronto con il Red Bull Lipsia è lo specchio di una stagione funesta: sul piano dei risultati, e degli infortuni. Anche José Mourinho, tecnico degli Spurs, ne ha parlato nel post-partita:

Prima di tutto, vorrei ringraziare i nostri tifosi per essere venuti fin qui in una situazione così difficile. È il minimo che posso fare. Naturalmente ha vinto la squadra migliore. Avevano fisicità, ritmo, i loro giocatori migliori erano in ottime condizioni. Senza dimenticare che disponevano di una panchina ricca di calciatori qualità, mentre noi stiamo vivendo un periodo molto complicato. Prima delle partite sono sempre positivo, è così che devo essere. Ma è difficile per me parlare di nuovo degli infortuni. Voi volete che io parli di altre cose, però è ovvio che questo brutto momento derivi dai troppi giocatori forzatamente assenti. Questo ci condiziona. So che dalla prossima stagione la mia squadra migliorerà.