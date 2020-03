Le reazioni dei club dopo lo stop alla Serie A imposto per l'emergenza sanitaria: Napoli, Inter, Juve e Roma al lavoro, Lazio ferma almeno fino a domenica 15 marzo.

C'è chi ha sospeso gli allenamenti e chi invece ha preferito diversificare i propri programmi di lavoro per i prossimi giorni. Lo stop della Serie A per l'emergenza sanitaria e per contrastare la diffusione del Coronavirus ha portato i club a cambiare il proprio calendario sul campo. Alcuni hanno optato per un lungo stop, altri invece continuano ad allenarsi.

A condizionare le scelte di staff tecnici e società sono anche gli impegni nelle competizioni europee: una lista capeggiata dal Napoli, che il 18 giocherà sul campo del Barcellona il ritorno degli ottavi di finale di Champions League. Di qui alla sfida del Camp Nou Mertens e compagni avranno un solo giorno libero, quello del venerdì, con sedute fissate tutte di mattina.

Se il Napoli punta ai quarti di Champions, a quel passo della competizione ci è già arrivata l'Atalanta, vittoriosa nella doppia sfida contro il Valencia. I nerazzurri di Gasperini pianificheranno al rientro a Zingonia gli altri giorni di lavoro, mentre chi ha già le idee chiare è la Juventus, che martedì 17 scenderà in campo contro il Lione: i bianconeri hanno ripreso a lavorare martedì pomeriggio, dopo il successo contro l’Inter, e preparano la sfida ai francesi. Stesso film per l'Inter, con Antonio Conte e la sua squadra proiettati verso l'impegno di Europa League in casa contro il Getafe (collegamenti aerei permettendo) e la Roma, in campo a Siviglia. Dopo le sfide di giovedì 12, i due club rivedranno la loro griglia di lavoro in vista delle partite di ritorno.

Al netto dei club impegnati in Europa e di Sampdoria (seguirà il normale programma) e Torino (in campo fino a venerdì), c'è anche un ampio fronte di chi si ferma per un periodo più o meno lungo. Lo guida la Lazio: la squadra di Simone Inzaghi ha deciso di sospendere qualsiasi allenamento almeno fino a domenica 15 marzo. La ripresa per i biancocelesti è fissata a lunedì prossimo. Stop fino alla prossima settimana anche per il Genoa, il Cagliari e il Milan: i rossoneri dovevano tornare al lavoro nel pomeriggio di martedì 10 marzo, ma dopo un colloquio con mister Pioli ed il direttore sportivo è maturata la scelta di annullare le sedute dell'intera settimana. Un giorno prima tornerà al lavoro la Spal: dopo l'allenamento del martedì, Gigi Di Biagio e i suoi collaboratori hanno deciso di sospendere le sedute fino al 14 marzo con ripresa fissata per domenica 15.

C'è poi il blocco dei club di Serie A che non hanno un ritorno in campo già predefinito. Se i giocatori di Parma, Sassuolo, Brescia, Udinese, Lecce e Fiorentina non si sono allenati e sono in attesa di comunicazioni, chi per ora ha fissato la ripresa dei lavori più in là nel calendario è il Bologna: Sinisa Mihajlovic e il suo staff hanno annullato le seduti di lavoro fino al 19, con l'allenatore che è tornato temporaneamente a Roma.