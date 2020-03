Prima James aveva detto di non voler scendere in campo a porte chiuse, ora invece dà la sua disponibilità.

di Redazione Fox Sports - 11/03/2020 10:54 | aggiornato 11/03/2020 10:59

Nonostante in Nba si continui a giocare senza problemi, l'attenzione generale è rivolta alle possibili decisioni sul torneo legate all'emergenza Coronavirus, che ormai sembra sempre più vicina anche negli Stati Uniti.

Tre le ipotesi al vaglio della federazione: giocare a porte chiuse, giocare solo dove non ci sono casi di contagio o sospendere temporaneamente il campionato. La prima opzione ha già trovato l'opposizione netta di alcuni giocatori, fra i quali LeBron James che ha annunciato nei giorni scorsi di non voler scendere in campo senza pubblico.

Nba, LeBron James ora cambia opinione su Coronavirus

Ora, però, la stella dei Lakers e in generale dell'Nba ha fatto marcia indietro, aprendo alla possibilità: