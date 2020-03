Klopp: "Put your hands away you FU**ING idiots!" 🤝🤣 pic.twitter.com/odeQfg3Dvq

L'ex allenatore del Borussia Dortmund li ha prima fulminati con lo sguardo e poi ha urlato: "Togliete quelle mani, fottuti idioti!". Klopp pensava ovviamente all'emergenza Coronavirus e alle direttive che sono state date per limitare la diffusione di un virus che sta mettendo in ginocchio il mondo intero.

