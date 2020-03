Le parole del tecnico dei francesi in vista della sfida contro la Juventus.

di Redazione Fox Sports - 11/03/2020 19:10 | aggiornato 11/03/2020 19:15

L'allenatore del Lione Rudi Garcia ha parlato così in conferenza stampa in vista della sfida contro la Juventus valida per il ritorno degli ottavi di Champions League:

Vi ricordo che adesso tutta l'Italia è zona protetta. Non ci sono più distinzioni tra zone rosse e non. E noi lunedì dovremmo andare in Italia. La cosa strana è che sono state vietate le partite a livello nazionale e non quelle di Champions League. Non nascondo una certa perplessità ma rimane una mia opinione

Ad oggi la partita tra Juventus e Lione, in programma martedì 17 marzo alle ore 21, è previsto che si giochi all'Allianz Stadium a porte chiuse. Ma non è escluso che la Uefa prenda nuove decisioni come fatto con le partite di Europa League Inter-Getafe e Siviglia-Roma che sono state rinviate.