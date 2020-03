Ha 17 anni ed è il sosia brasiliano dell'esterno bianconero. Gioca nel Sao Caetano e tramite Instagram ha ricevuto un doppio regalo: maglia e scarpini del colombiano.

Toh, sembra proprio lui. Tale e quale show: il suo nome è Anderson Matheus, ma chiamatelo Cuadrado. Al massimo “Quadrado”. E no, non è un errore: sono identici, una lettera di differenza forse è anche troppo. Roba di dettagli. Partiamo dalle differenze. Anni? 17, un bel po’ di meno rispetto all’esterno della Juventus. Nazionalità? Pure quella diversa: brasiliano in forza al Sao Caetano, squadra under 20 della seconda divisione del Campeonato Paulista.

Per il resto, due fotocopie o quasi. Certo, il look fa tanto in questi casi. Ma le foto a corredo dimostrano la somiglianza tra i due: stessi capelli, stesso fisico, chissà se un giorno riusciranno a giocare insieme. Per il baby Anderson sarebbe un sogno, naturalmente si tratta del suo idolo. Scontato, no?

Una storia di cui è venuto a conoscenza lo stesso Cuadrado, quello “originale”. Tra i due è nata una bella amicizia tramite i social, che hanno accorciato le distanze e permesso al colombiano di omaggiare il giovane con un doppio regalo: la maglia della Juve con tanto di firma e un paio di scarpini nuovi di zecca. Dovessero mai riconoscerlo per colpa di uno sponsor tecnico diverso…

L’approccio del 17enne è stato diretto, senza giri di parole nei messaggi scambiati in privato:

Ciao, sono il tuo sosia qui in Brasile! Mi piacerebbe conoscerti. E vorrei la tua maglia e i tuoi scarpini...

Detto, fatto. O meglio, inviato e obiettivo centrato. Pacco ricevuto in pochi giorni e post soddisfatto sempre su Instagram: la numero 16 in bella mostra con sotto gli attrezzi del mestiere del collega più famoso. La domanda è lecita: avranno pure lo stesso numero?

Le coincidenze, di sicuro, non si eusariscono qua. Indovinate un po’ a chi ha segnato il suo primo tra i professionisti il “nostro” Quadrado? Ebbene sì, si è sbloccato a febbraio contro la… Juventus (Clube Atlético Juventus): portiere saltato in dribbling e pallone dentro per lo 0-3 del Sao Caetano. Una rete... alla Cuadrado.