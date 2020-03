La Juventus annuncia: "Rugani è positivo al Coronavirus"

La società bianconera annuncia: "Il difensore è positivo al test per il COVID-19 ed è al momento asintomatico". Rosa in isolamento, stessa cosa per l'Inter.

di Redazione Fox Sports - 11/03/2020 23:07 | aggiornato 11/03/2020 23:29

La Juventus ha comunicato ufficialmente che Daniele Rugani è positivo al Coronavirus. La notizia arriva direttamente dal club bianconero che ha rilasciato una comunicazione sul proprio sito spiegando la situazione. Daniele Rugani è risultato positivo al Coronavirus ma è attualmente asintomatico: il club ha attivato le procedure di isolamento previste, oltre al censimento di chi ha avuto contatti con lui. Comunicazione urgente, calciatore positivo al COVID-19https://t.co/F8GPmlOBaU pic.twitter.com/dk4hJQ20EB — JuventusFC (@juventusfc) March 11, 2020 Per il momento non ci sono altre comunicazioni su come la Juventus si muoverà ma visto che gli allenamenti non sono terminati, ma stando a quanto riportato da Repubblica tutta la rosa bianconera e persino quella dell'Inter dopo il posticipo di domenica sarà in isolamento.