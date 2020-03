Accordo tra il club bianconero e l'ex centrocampista.

di Redazione Fox Sports - 11/03/2020 11:49 | aggiornato 11/03/2020 11:54

Andrea Pirlo sta per tornare alla Juventus. Questa la notizia riportata dall'edizione odierna de La Stampa. L'ex centrocampista classe 1979, che in bianconero ha trascorso quattro stagioni (dal 2011 al 2015 collezionando 164 presenze e 19 gol), dovrebbe diventare il nuovo allenatore dell'Under 23 juventina prendendo il posto di Fabio Pecchia.

La trattativa è a buon punto e presto potrebbe arrivare l'ufficialità. Pirlo spera così di ripercorrere le orme di grandi ex giocatori - diventati super allenatori - come Pep Guardiola e Zinedine Zidane, partiti proprio dalle squadre B di Barcellona e Real Madrid e poi arrivati in prima squadra.

Pirlo ha conseguito la qualifica UEFA A il 27 settembre 2018 e da allora è abilitato all'allenamento di tutte le formazioni giovanili e delle prime squadre fino alla Serie C. Non solo: potrebbe anche ricoprire il ruolo di vice allenatore in Serie B e Serie A.