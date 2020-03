CR7 non è a Torino ma ha preferito rimanere a Madeira per stare vicino alla madre, colpita da un ictus pochi giorni fa.

di Redazione Fox Sports - 11/03/2020 20:50 | aggiornato 11/03/2020 20:54

La Juventus continua ad allenarsi nonostante il blocco dello sport in Italia dovuto all'emergenza Coronavirus. I bianconeri si preparano in vista della sfida di Champions League contro il Lione che al momento è ancora in programma, ma agli allenamenti non c'è Cristiano Ronaldo.

Lo rivela lo stesso club bianconero con il classico aggiornamento giornaliero sulle condizioni della squadra: CR7 è rimasto infatti in Portogallo, a Madeira, dove era stato pochi giorni fa per stare vicino alla madre Dolores colpita da un ictus (e per l'occasione vedere la sorella).

Cristiano Ronaldo ha comunque in programma un volo di ritorno autorizzato per rientrare a Torino nella mattinata di giovedì per riprendere gli allenamenti in vista della partita contro il Lione della prossima settimana.