Il patron del Getafe, Angel Torres, ha preso parola ai microfoni di Onda Cero ribadendo quanto detto ieri sulla partita con l'Inter che sarebbe in programma domani a San Siro:

Non ci sarà nessuna partita, noi a Milano non andiamo. La situazione è pessima tanto qui a Madrid come a Milano. Prima di tutto viene la salute e noi abbiamo deciso di non viaggiare: che la partita sia rinviata o che sia spostata in altra sede, perché nessuno corra rischi inutili. L'UEFA ci ha detto che deciderà oggi, ma noi togliamo loro ogni dubbio. Non partiamo, facciano ciò che gli pare. Sono arrivato a 70 anni senza giocare in UEFA, ora non gioco con la salute dei miei giocatori. Saremo eliminati, perderemo la partita a tavolino. Ma non fa niente. Non sarò colui che si prenderà un rischio del genere di andare in una città dove il contagio è altissimo. Che senso ha far andare in una zona a rischio una squadra che arriva da un'altra zona a rischio come Madrid? Come se in Italia non avessero già abbastanza contagiati. Ma sì, portiamone anche da fuori. La mia vita va avanti anche se non gioco con l'Inter, cosa che non è altrettanto sicura se mi prendo il Coronavirus. Non è una questione del Getafe, è un fatto mondiale. Se hanno fermato il calcio non è di certo per capriccio. Ci tengo a sottolineare che l'Inter non ha nessuna colpa, penso siano d'accordo, è una questione di senso comune, di esseri umani. Il governo spagnolo ha pubblicato un decreto che impedisce i voli dall'Italia alla Spagna, quindi non potremmo tornare. Io non chiedo un permesso speciale per mettere a rischio la salute della mia spedizione. I permessi si chiedono per questioni urgenti e una partita di calcio non lo è