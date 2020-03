Il direttore generale del Getafe, Clemente Villaverde, ha parlato della possibilità di affrontare l'Inter in gara unica invece che in un doppio confronto negli ottavi di Europa League:

Esiste la possibilità che la doppia sfida contro l'Inter venga giocata in gara secca in campo neutro. In ogni caso accetteremo la decisione che verrà presa dall'UEFA. Tutte le parti coinvolte hanno parlato in modo comprensivo nonostante le mutevoli circostanze degli ultimi giorni. Il Getafe combatterà sempre per essere in tutte le competizioni possibili. Accetteremo la soluzione che verrà presa per disputare questo incontro. Non sappiamo ancora con esattezza quale sarà la decisione, ma confidiamo che sarà la migliore per tutte le parti coinvolte