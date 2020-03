In barba all'emergenza Coronavirus, migliaia di tifosi del PSG si sono ammassati all'esterno del Parco dei Principi per festeggiare la vittoria sul Borussia Dortmund. E a loro si è unito anche Kurzawa...

di Redazione Fox Sports - 11/03/2020 23:52 | aggiornato 11/03/2020 23:57

DisneyPlus in offerta a tempo limitato per 1 anno a 59,99 euro. Offerta valida sino al 23 marzo 2020.

La partita tra PSG e Borussia Dortmund, valida per il ritorno degli ottavi di Champions League (2-1 per il Borussia Dortmund all'andata in Germania), è appena finita. I parigini si sono imposti per 2-0 grazie alle reti di Neymar e Bernat e dopo quattro anni sono tornati ai quarti di finale. Il Parco dei Principi è ovviamente vuoto vista l'emergenza Coronavirus che sta mettendo in ginocchio il mondo intero, eppure migliaia di tifosi del club francese pensano bene di ammassarsi all'esterno dell'impianto in barba alle direttive e ignorando cosa stia succedendo in Italia, non proprio la più lontana delle nazioni. Come se non bastasse, dopo la partita ai festeggiamenti dei tifosi si unisce Kurzawa che viene baciato e abbracciato dalla folla. La speranza è che la Uefa si renda conto dell'assurdità e soprattutto della pericolosità di portare avanti una manifestazione calcistica in una situazione simile.