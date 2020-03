Europa League, ufficiale: la Roma non va a Siviglia

I giallorossi non partiranno per la città andalusa a causa della mancata autorizzazione da parte delle autorità locali.

di Redazione Fox Sports - 11/03/2020 13:39 | aggiornato 11/03/2020 13:44

DisneyPlus in offerta a tempo limitato per 1 anno a 59,99 euro. Offerta valida sino al 23 marzo 2020.

"La Roma non andrà in Spagna per il match di Europa League contro il Siviglia (valido per l'andata degli ottavi di Europa League, ndr) a causa della mancata autorizzazione da parte delle autorità locali. Maggiori dettagli saranno resi noti dalla UEFA". Questa la nota ufficiale che la Roma ha pubblicato sui propri account social. A seguito del decreto firmato dal Governo spagnolo che vieta, salvo casi eccezionali, i voli diretti tra Spagna e Italia fino al 25 marzo, era prevedibile che saltasse la trasferta di Edin Dzeko e compagni. La gara, originariamente prevista per domani alle 18.55 al Sanchez Pizjuan, viene così rinviata a data da destinarsi. Stessa sorte avrà con ogni probabilità la gara di Europa League dell'Inter prevista per domani a San Siro contro il Getafe. Il presidente degli spagnoli ha infatti dichiarato: "Non ci sarà nessuna partita, noi a Milano non andiamo. La situazione è pessima tanto qui a Madrid come a Milano. Prima di tutto viene la salute e noi abbiamo deciso di non viaggiare".