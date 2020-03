L'ex centrocampista della Juventus Emre Can, passato al Borussia Dortmund nella finestra invernale di calciomercato, ha parlato al Kicker della sua esperienza in bianconero:

Il primo anno alla Juventus è stato positivo, poi è arrivato Maurizio Sarri. All'inizio non ci ha potuto allenare per via della polmonite, nel mentre io sono stato vicino al PSG ma la dirigenza non mi fece accettare quella proposta. Poi chiamai Maurizio Sarri e in una telefonata di 20 secondi mi disse che non ero nella lista per la Champions League. Dopo tutto questo, mi è stata negata ogni possibilità. Un'ingiustizia