Il nuovo tecnico dei sardi, che è stato a Milano nelle scorse settimane, è stato messo in quarantena precauzionale in base a quanto disposto dalla Regione Sardegna.

di Redazione Fox Sports - 11/03/2020 11:36 | aggiornato 11/03/2020 11:40

Il nuovo allenatore del Cagliari Walter Zenga è stato messo in quarantena precauzionale e ci resterà per le prossime due settimane. La decisione è arrivata dopo quanto stabilito dalla Regione Sardegna riguardo l'emergenza Coronavirus.

Nelle scorse settimane, infatti, Zenga è stato a Milano per motivi familiari e lavorativi e ora per 14 giorni dovrà alloggiare e non uscire dal centro sportivo di Assemini evitando contatti sociali e restano sempre a disposizione per eventuali controlli sanitari.

Zenga non presenta sintomi, è in buoni condizioni di salute e per questo dirigerà regolarmente le sedute di allenamento del Cagliari. Nel centro sportivo rossoblù resteranno a vivere con lui anche il vice Canzi, il tattico Vio, il vice-allenatore della Primavera Alessandro Agostini e il direttore sportivo Marcello Carli.