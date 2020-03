Anche la Premier League è costretta a piegarsi al Coronavirus. È infatti ufficiale il rinivio per ragioni di sicurezza di Manchester City-Arsenal, match valido per il recupero della 28esima giornata di campionato che si sarebbe dovuto giocare stasera alle 20.30 all'Etihad Stadium.

I contatti sarebbero avvenuti in occasione della doppia sfida di Europa League giocata dai Gunners contro i greci tra il 20 e il 27 febbraio. Così invece l'Arsenal:

Il rischio che sviluppino Covid-19 è molto basso, come rilevato dalla consulenza medica. Tuttavia, stiamo seguendo rigorosamente le linee guida del governo che raccomandano a chiunque entri in stretto contatto con qualcuno con il virus di autoisolarsi a casa per 14 giorni dall'ultima volta in cui ci sono stati contatti. Comprendiamo la delusione dei nostri tifosi, in particolare quelli che si sono recati a Manchester per la partita. I biglietti saranno validi per la partita quando si giocherà nuovamente. Tutti noi auguriamo a Marinakis un rapido recupero e non vediamo l'ora che i giocatori e lo staff tornino al lavoro venerdì in preparazione della nostra partita di sabato a Brighton