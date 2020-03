Era solo questione di tempo ma ora c'è anche l'annuncio ufficiale: l'NBA ha comunicato che per via dell'allerta Coronavirus, la partita di domani notte fra Golden State Warriors e Brooklyn Nets si giocherà a porte chiuse.

La decisione è arrivata dall'istituto di sanità per via dell'alto numero dei casi nella zona di San Francisco, dove ora sono vietati eventi che creano un'aggregazione di più di 1000 persone. Per il momento la chiusura del Chase Center è fino al 21 marzo, con i Warriors che ci torneranno solamente dopo la partita coi Nets in attesa di capire come evolverà la situazione. Ma l'NBA ha accettato la decisione di non far entrare il pubblico nell'arena dei vicecampioni.

Due to escalating concerns about the spread of the coronavirus, and in consultation with the City and County of San Francisco, tomorrow night’s game vs. the Nets at Chase Center will be played without fans. Fans with tickets to this game will receive a refund in the amount paid. pic.twitter.com/DMpO71ocvg