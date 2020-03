L'esterno francese è rimasto a terra dopo uno scontro fortuito con Sessegnon in cui ha subito una forte pallonata al volto. Tanta paura, poi rassicura i tifosi sui social.

La grande festa, quella del Lipsia che supera per 3-0 il Tottenham e vola ai quarti di finale di Champions League per la prima volta nella sua storia, e la grande paura: quella che ha riguardato Nordi Mukiele. La partita dell'esterno francese classe 1997 del club tedesco è infatti durata 55 minuti. Il tutto a causa di una pallonata al volto rimediata dall'avversario Sessegnon in un impatto fortuito. Un cross del laterale degli Spurs, terminato dritto sul volto di Mukiele.

Quello che inizialmente sembrava un banale scontro di gioco è diventato invece il motore per momenti di panico. Come spiegato dal Daily Mail, Mukiele ha perso conoscenza e ha rischiato di soffocarsi con la sua stessa lingua: effetti di un colpo alla mascella, che ha rischiato di avere conseguenze molto serie. I primi a capire l'entità del colpo sono stati il difensore Klostermann e il difensore Gulacsi: hanno dato l'allarme verso la panchina e l'intervento dello staff medico ha evitato il peggio per il calciatore francese.

Stabilizzata la situazione di Mukiele, i medici del Lipsia hanno invitato l'allenatore Nagelsmann a sostituire il 23enne francese (al suo posto è entrato Tyler Adams), che ha abbandonato il terreno di gioco in barella e tra gli applausi della Red Bull Arena. Fino a quel momento della partita, con il team di casa avanti 2-0, Mukiele era stato tra i più efficaci dei suoi e una volta in ospedale ha appreso della vittoria con passaggio del turno dei suoi compagni di squadra.

Al Lipsia dall'estate 2018, quando era arrivato in Bundesliga dal Montpellier, Mukiele ha toccato contro il Tottenham quota 28 presenze stagionali: fa parte a tutti gli effetti dei titolari di Nagelsmann, che fa della sua spinta e della sua fisicità un punto di forza della sua squadra. Dopo la grande paura, è toccato al giocatore francese rassicurare i tifosi con un post su Twitter e un messaggio in grado di strappare sorrisi:

Un pizzico di paura ma chi si preoccupa? L'essenziale è essersi qualificati e sentire questa sensazione incredibile. Grazie ancora per il vostro sostegno.

A little fear but who cares ?! 😂The essential is elsewhere... historic qualification and an incredible feeling 🤩💪🏾 Thank you so much for your support 😘 #VIERTEFINALE @DieRotenBullen ❤️ pic.twitter.com/FAGr1jrm29 — N O R D I (@NordiMukiele) March 10, 2020

Ferito ma felice. Ritratto di Mukiele, reduce da una serata da protagonista in campo e fuori. E che ora sarà pronto a rimettersi a disposizione di Nagelsmann per continuare il cammino da record del Lipsia in Champions League.