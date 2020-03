Atalanta a Valencia per la Champions League: in passato risse e gioie

L'unico portiere a non prendere gol in Champions dall'Atalanta? Walker

L'Atalanta ha infatti segnato a tutti i portieri che ha incontrato in Champions League (Pyatov, Ederson, Bravo, Livakovic, Domenech e Cillessen) ma l'unico capace di non subire reti è stato...Kyle Walker.

I nerazzurri hanno segnato a 6 dei 7 estremi difensori incontrati in Europa: l'unico indenne è stato il terzino del City, costretto ad andare in porta dopo l'espulsione di Ederson.

