Il primo contatto dopo la sconfitta per 5-0 con l'Atalanta in campionato.

di Redazione Fox Sports - 11/03/2020 11:21 | aggiornato 11/03/2020 11:26

Boban, abbandonando la società, ha svelato quali siano i piani futuri del Milan. Nonostante tutte le smentite arrivate poco dopo, sembra proprio che sia Ralf Rangnick il profilo scelto per sostituire Pioli la prossima estate.

Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, lo scorso 23 dicembre, dopo il 5-0 subito contro l'Atalanta, i vertici di Elliott hanno deciso di sferrare l'assalto a Rangnick, incontrato in una location top secret e raggiungendo con lui un accordo di massima: contratto triennale con opzione per il quarto, ma anche una clausola di disimpegno che consentirebbe al Milan di orientarsi su altri tecnici nel caso in cui dovessero cambiare i piani.

Un'opzione, quest'ultima, che permetterebbe al tedesco di intascarsi una bella somma. Solo successivamente è stato scelto però Pioli come nuovo tecnico, che potrebbe ancora strappare una conferma, in base ai risultati che otterrà in questa stagione. I saluti a Boban, tra l'altro, sono dovuti proprio a questa vicenda.