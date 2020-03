Calciomercato Napoli, Vieira parla di Ounas

Juventus, lavori in corso per l'attacco: spunta la candidatura di Kane

Juventus, lavori in corso per l'attacco: spunta la candidatura di Kane

Adam sta impiegando un po' più di tempo rispetto a Dolberg per via di un brutto infortunio rimediato a settembre contro il Monaco che ne ha rallentato l'inserimento, ma adesso sta tornando al top della forma ed averlo in squadra per noi sarà un grande vantaggio.

Nella scorsa stagione abbiamo faticato tanto per segnare, ecco perchè in estate abbiamo individuato i nostri punti deboli e cercato di migliorare il nostro score realizzativo. Ecco spiegato il motivo che ci ha portati ad acquistare Dolberg, Maurice o calciatori come Ounas, che ha fantasia e sa anche fare goal.

Finora il classe 1996 ha messo insieme 19 presenze e realizzato 4 gol, le possibilità che i francesi lo riscattino nella prossima sessione di calciomercato per 25 milioni di euro (con 30% su eventuale futura rivendita) non sono poi così basse.

DisneyPlus in offerta a tempo limitato per 1 anno a 59,99 euro. Offerta valida sino al 23 marzo 2020.

Questo sito internet utilizza cookie tecnici e di profilazione, anche di terze parti, per migliorare la tua esperienza di navigazione, analizzare l’utilizzo del sito e per proporti pubblicità in linea con le tue preferenze. Puoi saperne di più o per negare il consenso ad alcuni a tutti i cookie clicca qui Informativa sui Cookies. Chiudendo questo banner, cliccando in seguito o continuando a utilizzare il sito, acconsenti all’utilizzo dei predetti cookie.

OK