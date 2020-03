Tha Rated-R Superstars vuole vendetta su Randy Orton dopo l'RKO alla moglie Beth Phoenix

10/03/2020

La Capital One Arena di Washington ospita la nuova puntata di WWE Raw, la prima dopo Elimination Chamber 2020. Annunciata la presenza di Edge, che torna a distanza di due mesi dall'ultima volta per via della RKO di Randy Orton su Beth Phoenix della settimana scorsa.

E poi ci sarà da seguire gli sviluppi dopo l'ultimo PPV, dove gli Street Profits si sono confermati campioni di coppia battendo Seth Rollins e Murphy, grazie all'intervento di Kevin Owens... e dei suoi popcorn.

WWE Raw, 9 marzo 2020

Anche Andrade ha mantenuto la sua cintura battendo Humberto Carrillo, mentre Shayna Baszler ha vinto (dominando) l'Elimination Chamber Match, conquistandosi un posto a WrestleMania 36 contro Becky Lynch, e The Undertaker ha inviato un altro messaggio ad AJ Styles, intervenendo nel suo match contro Aleister Black.

Si parlerà di questo e molto altro nel corso della puntata di oggi, che come sempre vi racconteremo qui su WWE-ek Raw, la rubrica sul wrestling a cura di FOXSports.it dove troverete WWE News e Highlights dello show.

Becky Lynch, messaggio a Shayna Baszler

Rispondendo alle minacce di Shayna Baszler, la campionessa di Raw Women Becky Lynch fa una brutale promessa per WrestleMania 36.

Rey Mysterio vs Angel Garza

Rey Mysterio e Angel Garza si affrontano per la prima volta dalla DDT sul cemento rifilata a The Master of the 619.

Kevin Owens brutalizzato da Seth Rollins

All'arrivo a Raw, Kevin Owens viene assalito brutalmente da Seth Rollins, Murphy e gli AOP.

Rhea Ripley colpisce Charlotte

Per nulla intimidita da Charlotte Flair, la campionessa della NXT femminile Rhea Ripley colpisce in faccia la sua avversaria a WrestleMania 36.

Zack Ryder vs Bobby Lashley

Sperando di tornare presto a lottare per il titolo, Bobby Lashley fa un rapido lavoro con Zack Ryder.

L'offerta di Seth Rollins ad Aleister Black

Aleister Black è più interessato a combattere Seth Rollins che ad accettare la sua offerta.

Drew McIntyre vs Erick Rowan

Drew McIntyre distrugge la misteriosa gabbia di Erick Rowan con i gradoni d'acciaio.

Natalya e Liv Morgan vs Asuka e Kairi Sane

Mentre Natalya e Liv Morgan combattono contro le campionesse femminili Tag Team, The Kabuki Warriors, Ruby Riott e Sarah Logan si scontrano fuori dal ring.

AJ Styles mette nel mirino The Undertaker

In un feroce attacco personale, AJ Styles dichiara che Undertaker è passato e che vuole affrontare The Phenom a WrestleMania 36.

Riddick Moss vs Cedric Alexander

Il campione 24/7 Riddick Moss mette il suo titolo in palio contro Cedric Alexander.

Edge si sfoga con MVP e Randy Orton

Ancora furioso dopo l'attacco di Randy Orton a sua moglie Beth Phoenix, Edge si presenta a Raw, colpendo The Viper con un RKO e punendo MVP con più Con-Chair-Tos.

Seth Rollins vs Aleister Black

AOP, Murphy, The Viking Raiders e The Street Profits entrano nella mischia durante un incontro tra Aleister Black e Seth Rollins.

Viking Raiders e Street Profits vs AOP, Murphy e Seth Rollins

The Viking Raiders e The Street Profits affrontano Seth Rollins, Murphy e AOP in un match a squadre di otto uomini.