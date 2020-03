Il nuovo decreto del governo blocca le competizioni nazionali, ma Champions League ed Europa League potranno disputarsi: Juventus, Inter e Roma giocheranno.

di Daniele Minuti - 10/03/2020 10:05 | aggiornato 10/03/2020 10:10

Il decreto emanato dal Governo Conte per fermare i contagi da Coronavirus hanno bloccato tutte le manifestazioni sportive sul territorio italiano fino al 3 aprile, compreso il campionato di Serie A. Il provvedimento però al momento non dovrebbe bloccare né la Champions League né l'Europa League.

Nel testo che riguarda le competizioni calcistiche, viene specificato che durante questo periodo sarà ancora consentito lo svolgimento delle partite in programma nelle competizioni europee in quanto gestite dagli organismi sportivi esteri. In pratica un eventuale stop sarebbe fattibile solo con decisione dell'UEFA.

Questo vuol dire che da qui al 3 aprile le squadre italiane che dovranno ospitare degli avversari nelle coppe europee scenderanno in campo anche se a porte chiuse. La stagione di Juventus, Inter e Roma quindi continuerà in preparazioni di questi impegni.

Il campionato si ferma ma Champions League ed Europa League continuano

Nerazzurri e giallorossi giocheranno quindi senza tifosi le partite casalinghe contro Getafe e Siviglia (12 e 19 marzo), mentre la squadra allenata da Sarri ospiterà il Lione nell'Allianz Stadium vuoto per la partita di ritorno degli ottavi di finale di Champions League il 17.

Questo ovviamente comporta che tutti gli atleti, professionisti e non, potranno allenarsi regolarmente come spiegato nel primo articolo del decreto, dove è chiarito che gli impianti sportivi in Italia saranno utilizzabili (a porte chiuse) per gli allenamenti in vista dell'eventuale ripresa di tutte le competizioni.