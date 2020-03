DisneyPlus in offerta a tempo limitato per 1 anno a 59,99 euro. Offerta valida sino al 23 marzo 2020.

In vista di Siviglia-Roma, andata degli ottavi di Europa League, ha parlato così a Goal il direttore sportivo degli andalusi Monchi, ex ds dei giallorossi.

Quando ho incontrato il presidente Pepe Castro, con Jesús Arroyo, mi è piaciuto tutto. Mi ha incoraggiato sentire che il club voleva continuare a crescere, essere all'avanguardia del calcio spagnolo ed europeo. Convincermi non è stato difficile, perché dopo averli ascoltati avevo le idee chiare: volevo tornare a casa mia. Sono stato qui per quasi 30 anni, ho vissuto tutto, come giocatore, come delegato, come direttore sportivo ... È difficile da spiegare. Il mio rapporto con il club va oltre il lavoro. Sono più "sevillista" che direttore sportivo. A volte ti motiva e a volte ti pesa, ma cerco sempre di essere positivo. C'è sempre una frase che di solito uso molto: più che il cuore, mi batte lo stemma... C'è un legame col club e col sentimento ed è esattamente ciò che fa sì che chiunque ami questa società dia il massimo