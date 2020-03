DisneyPlus in offerta a tempo limitato per 1 anno a 59,99 euro. Offerta valida sino al 23 marzo 2020.

L'ex centrocampista della Juventus Emre Can, che nella sessione invernale di calciomercato si è trasferito al Borussia Dortmund, ha parlato così a Kicker della sua scelta:

Volevo andare in un club per il quale potessi essere importante. Questo è il caso del Borussia Dortmund. Non sono rimasto al Liverpool o alla Juventus per via della mia mentalità. Puoi imparare da una sconfitta, ma vincere è molto meglio. Io odio perdere